Ökonom Marcel Fratzscher befürchtet, dass der Bund die Mehrwertsteuer erhöht, um Haushaltslöcher zu stopfen. Das sorgt für deutliche Reaktionen der Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt.

Will der Bund die Mehrwertsteuer erhöhen? - Das sagen SPD und CDU

Steigt die Mehrwertsteuer auf 21 Prozent, wird der Einkauf teurer.

Magdeburg - Der Ökonom Marcel Fratzscher hat in einem Interview die Befürchtung geäußert, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuer erhöhen könnte, um das Haushaltsloch zu stopfen. Das ergebe sich aus den „roten Linien“, die beide Parteien abgesteckt hätten, und sei eine „nüchterne Analyse der politischen Gegebenheiten“.