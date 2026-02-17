weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Ökonom Fratzscher Will der Bund die Mehrwertsteuer erhöhen? - Das sagen SPD und CDU

Ökonom Marcel Fratzscher befürchtet, dass der Bund die Mehrwertsteuer erhöht, um Haushaltslöcher zu stopfen. Das sorgt für deutliche Reaktionen der Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt.

Von Robert Gruhne 17.02.2026, 16:24
Steigt die Mehrwertsteuer auf 21 Prozent, wird der Einkauf teurer.
Steigt die Mehrwertsteuer auf 21 Prozent, wird der Einkauf teurer. Foto: Fabian Sommer/dpa

Magdeburg - Der Ökonom Marcel Fratzscher hat in einem Interview die Befürchtung geäußert, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuer erhöhen könnte, um das Haushaltsloch zu stopfen. Das ergebe sich aus den „roten Linien“, die beide Parteien abgesteckt hätten, und sei eine „nüchterne Analyse der politischen Gegebenheiten“.