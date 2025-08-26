Die Holzkiste mit den Gebeinen des Herrschers ist fragil. Für einen würdigen Ersatz hat die Kunststiftung Sachsen-Anhalt einen Wettbewerb gestartet.

Für Königin Editha wurde 2010 der Sarg von der Bildhauerin Kornelia Thümmel gestaltete. Jetzt gibt es wieder einen Wettbewerb.

Magdeburg - Es ist genau zwei Monate her, als eine Kamera über den geöffneten 1,73 Meter langen Holzsarg von Kaiser Otto fuhr und erstmals den Blick freigab auf Gebeine und textile Reste, auf Heu, Blätter, Eierschalen. Für Untersuchungen zum Erhalt der Grablege im Magdeburger Dom war zuvor die 350 Kilogramm schwere antike Marmorplatte abgenommen worden, dann auch der Deckel des schlichten Holzsarges. Harald Meller, Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, war sich angesichts der Skelettreste sicher: „Es spricht alles für Otto.“