Entdeckungsreise quer durch Sachsen-Anhalt

Am 15. Mai wird deutschlandweit der Internationale Museumstag gefeiert – in diesem Jahr unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“. In ganz Deutschland laden mehr als 1000 Museen ein, ihre Häuser und Sammlungen zu besuchen. Die Volksstimme gibt einige Tipps für Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Seit 1978 wird der Internationale Museumstag weltweit veranstaltet. Er soll auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen aufmerksam machen. In Deutschland sind laut Museumsbund 2500 Angebote geplant, um Museen mit Freude zu entdecken. In Sachsen-Anhalt laden laut Staatskanzlei 52 Museen in 33 Orten mit 140 Aktionen ein. Geplant sind mehrere Ausstellungseröffnungen und zahlreiche Sonderführungen. Einige Häuser gewähren Einblicke in sonst nicht geöffnete Bereiche. Die meisten Einrichtungen kassieren keinen Eintritt.