Vier Fotografen porträtieren für eine Ausstellung 50 Frauen und Männer, die wie das Magdeburger Kunstmuseum 1975 geboren wurden.

Zeigen gemeinsam ihre Porträts im Kunstmuseum (v. l.): Hans-Wulf Kunze, Elisabeth Heinemann, Katrin Freund und Thomas Sasse.

Magdeburg. - Es war gut, die vier Fotografen noch vor der offiziellen Ausstellungseröffnung am Mittwochabend um ein gemeinsames Foto zu bitten. Denn danach war es im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen so brechend voll, dass man die Porträts an den Wänden kaum noch betrachten konnte und die Fotografen von Besuchern dauerhaft umringt waren.