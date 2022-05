Fundgrube der Erinnerungen in Halberstadt

Halberstadt - In einem Raum im Obergeschoss ist ein Kompass auf den Fußboden gemalt. Wo der Pfeil in Richtung Osten zeigt, steht eine Vitrine, die bestückt ist mit Kinderbüchern – natürlich aus dem Osten, genauer aus der DDR. Benno Pludras „Lütt Matten und die weiße Muschel“ von 1963 liegt dort, Erwin Strittmatters „Tinko“ von 1954 und die Bilderbuchgeschichte um „Hirsch Heinrich“. Mittendrin ein kleiner blauer Band: „Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“. Die Franz-Fühmann-Geschichte ist in der DDR-Kinderbuchreihe „Die kleinen Trompeterbücher“ erschienen. Sie gehörten in fast jedes Kinderzimmer.