Magdeburg - „Das Theater von Julien Chavaz wird fortgesetzt“, hieß es gestern aus dem Vier-Sparten-Haus der Landeshauptstadt. Laut dessen Mitteilung sei der Vertrag des Schweizers am Theater Magdeburg um weitere fünf Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2031/32 verlängert worden. Nach dem einstimmigen Beschluss des Magdeburger Stadtrats im Februar habe am vergangenen Freitag der Verwaltungsausschuss dem neuen Intendantenvertrag zugestimmt. Dessen Vorsitzende, Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos), attestierte ihm eine „hervorragende Arbeit“.

