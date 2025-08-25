Minus auf dem Konto, Rechnungen, Mahnungen und Inkassobriefe: Bei steigenden Mieten und Lebensmittelpreisen suchen zunehmend Menschen den Weg aus der Überschuldung. Die Beratungsstellen melden einen deutlichen Anstieg von Hilfesuchenden. Eine Betroffene spricht über ihre finanzielle Situation und wie sie den Weg aus den Schulden fand.

Häufung von Rechnungen und Zahlungsunfäghigkeit: Immer mehr Schuldner suchen Hilfe bei Schuldnerberatungen der Wohlfahrtsverbände. Doch die kommen an ihr Limit.

Magdeburg. - Es begann mit Mahnungen, Inkassobriefen und gelben Umschlägen. Ariane (Name von der Redaktion geändert) war finanziell ohnmächtig: Als Studentin mit zwei Nebenjobs wusste sie nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollte. Monate später klingelte es ständig an ihrer Tür: „Manchmal stand der nette und manchmal der unfreundliche Gerichtsvollzieher da. Aber pfänden konnte man bei mir eh nichts“, erinnert sie sich.