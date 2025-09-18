Von Malerei über Textilarbeiten bis hin zum Schmuckdesign: Am Wochenende lädt die Kunstszene Sachsen-Anhalts ein. Mehr als 80 Ateliers öffnen ihre Türen.

Dorothea Hertel in ihrem Atelier in den Magdeburger Tessenow-Garagen.

Magdeburg. - Dorothea Hertel schiebt die hohe Glastür auf und bittet hinein in einen lichtdurchfluteten Raum. Am weiß gestrichenen Sichtmauerwerk hängen Ölbilder dicht an dicht. Weite Landschaften, Bäume, Wege, Felder, dazwischen Drucke, jedes Bild versehen mit dem von ihr entworfenen Monogramm. Unter der Treppe, die nach oben führt, kleinteilige Arbeiten, alles ihre Kunst, auch Versuche, Neues auszuprobieren. Kleine Skulpturen stehen auf einem Tisch.