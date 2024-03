Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Ensemblemitglieder des Balletts Magdeburg stehen auf den Schlangenlinien des Malers und Zeichners Martin Assig, einem 100 Quadratmeter großen Bodenkunstwerk in der sanierten einstigen Stiftskirche des Klosters zu Magdeburg. Der in Berlin lebende Künstler konfrontiert den Betrachter mit dessen eigener Existenz. Schlangenlinien, Wellen, Strömungen in Estrich – Assig geht es um Fragen zu Leben und Tod im einst kirchlichen Raum.