Selbstdarstellung aus jeder Branche: Sachsen-Anhalts Promis auf Instagram

Ob auf dem Spielplatz mit Kind und Frau, bei der örtlichen Blutspende, im Urlaub oder in Tokio mit der Bronze-Medaille in der Hand – Sachsen-Anhalts Prominente zeigen sich auf Instagram vielseitig, nahbar und mit viel Liebe zu ihrer Heimat. Die Volksstimme hat sich Prominente des Landes in den sozialen Medien genauer angesehen.

Magdeburg - Er stand auf den Bühnen dieser Welt, gefeiert von kreischenden Fans und hing vermutlich in Tausenden Teenager-Zimmern auf Postern an den Wänden. Heute steht er auf dem Spielplatz im Rotehornpark in Magdeburg oder in seiner Küche und dreht Koch-Videos.