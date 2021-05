Single-Frauen aus Sachsen-Anhalt aufgepasst! Landwirt Mathias aus dem Saalekreis sucht seine große Liebe in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau"

Corona-Pandemie

Zahlreiche Impfzentren über Ostertage offenbar geschlossen

Über die Osterfeiertage bleibt in Deutschland eine ganze Reihe von Impfzentren geschlossen. So wird beispielsweise in den Impfzentren in Brandenburg an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nicht gearbeitet.