Premiere mit Konzertlesung am Theater Sylvester Groth in Magdeburg: Big Brother ist unter uns
Schauspieler Sylvester Groth bringt George Orwells Dystopie „1984“ auf die Bühne des Theaters Magdeburg. Den Roman nennt er erschreckend allgemeingültig.
Magdeburg. - Geprägt von der Nazi-Diktatur, von Franco in Spanien und vor allem dem grausamen stalinistischen Terror unter Stalin schrieb der Brite George Orwell ein Buch über totale Überwachung, Manipulation und Unterdrückung, Angst und Schrecken, gereinigte Sprache. „1984“ ist 1949 erschienen. All die Jahrzehnte ist der Text ein Klassiker geblieben, wurde verfilmt und auf der Theaterbühne gezeigt. Jetzt hat sich der Schauspieler, Hörbuch- und Synchronsprecher und Ex-Magdeburger „Polizeiruf“-Kommissar Sylvester Groth dieses Stoffes angenommen. Warum? Was wird der Besucher seiner Konzertlesung erleben? Ein Gespräch mit dem 67-Jährigen.