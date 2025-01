Makrosoziologie-Professor Steffen Mau erklärt an der Hochschule Magdeburg-Stendal seine These, dass sich Ostdeutschland nicht dem Westen angleichen wird.

Lesung mit Bestsellerautor Steffen Mau in Magdeburg

Steffen Mau am Dienstagabend im Gespräch mit Professoren der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Magdeburg. - Bayern und die Länder in Norddeutschland – es gab schon immer regionale Unterschiede. Die existieren auch zwischen Ost und West. Und sie werden bleiben, sagt Steffen Mau, der sich verwundert zeigt, wenn alljährlich Anfang Oktober zum Tag der deutschen Einheit von Politikern die stärkere innere Einheit und das Zusammenwachsen beschworen werden. „Die Erwartung eines weiteren Angleichungsprozesses führt in die Irre“, sagt er am Dienstagabend im brechend vollen Audimax der Hochschule Magdeburg-Stendal.