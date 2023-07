Im Kunsthof Dahrenstedtgibt es nicht nur im weitläufigen Garten Rosen. Am 16. Juli dreht sich in einer neuen Ausstellung und in einem Konzert alles rund um die dornige, gut riechende Blume – in Musik, Literatur und Malerei.

Idylle im Kunsthof Dahrenstedt. Überall im Garten, auch hinter der großen Scheune, trifft der Besucher auf Kunst. Am kommenden Sonntag nun wird eine neue Ausstellung eröffnet und zum Konzert geladen.

Dahrenstedt - Die Sprache der Natur findet sich in ihrem Werk wieder, sagt Grit Rademacher. Die Natur hat sie vor der Haustür. Seit 2010 lebt die gebürtige Neubrandenburgerin und studierte Modedesignerin in der Altmark, genauer in Jerchel, einem Ortsteil von Tangerhütte. Auf ihrem Kossätenhof samt Wohnung, Atelier und Stallungen mit Tieren lässt sie sich inspirieren vom weiten Himmel, dem besonderen Licht und den Farben der Landschaft.

Dieser Tage schnappt sie sich Ölbilder, Aquarelle, Grafiken, Steinzeug und zieht um – von Hof zu Hof sozusagen. Der Ort wechselt, das Ländliche nicht. Auch nicht die landwirtschaftlich geprägten Gebäude. Wie Rademachers Zuhause in Jerchel, wurde auch der Vierseitenhof in Dahrenstedt mit viel Enthusiasmus saniert und wohnenswert umgebaut. Monika von Puttkamer und Hejo Heussen haben einst das Anwesen an der Dorfstraße gekauft und nach und nach zu einem Kunsthof ausgebaut.

Grit Rademacher zeigt Ölbilder und Aquarelle

Seit 20 Jahren gibt es nun schon Konzerte und Lesungen in der Scheune, Kunst im Garten, Ausstellungen im ehemaligen Konsum und dem angrenzenden alten, längst geweißten Kuhstall. Zwei Jahrzehnte Kultur im Dorf. In diesem Sommer wird dieser Geburtstag feste gefeiert.

So auch am kommenden Sonntag. Geladen wird zur Vernissage und zum Konzert. Vieles dreht sich um Rosen. Nicht nur bei Grit Rademacher, die ihre Ausstellung „Auf Rosen starren“ überschrieben hat.

„Rosen blühen über Nacht..!“ nennen die Sopranistin Liane Fietzke und der Pianist Norbert Fietzke ihr musikalisch-literarisches Programm. Die Sängerin, die den Auftritt des Duos „con emozione“ auch moderieren wird, spricht von einer vergnüglichen, nachdenklichen, melancholischen Mischung an Liedern, die mit Anekdoten zu den Inhalten oder den Machern des jeweiligen zu hörenden Stückes gespickt werden. Es geht um Melodien und Texte rund um die Rose aus fünf Jahrhunderten – Musik von Händel bis Mozart und Texte von Goethe, Heine, Fontane.

Für die Musiker, die seit 30 Jahren als Duo auf deutschen Bühnen unterwegs sind, ist der Auftritt in Dahrenstedt ein Debüt. „Wir freuen uns auf die Begegnung mit diesem schönen Kunst- und Kulturort“, sagt Liane Fietzke.

Rademacher hingegen kennt das Anwesen. Sie hat bereits 2016 Ölgemälde, Aquarelle, Tuschearbeiten und Kreatives aus ihrer Töpferwerkstatt ausgestellt. „Ross und Rosen“ hieß ihre Einzelausstellung. Auch in die aktuell gezeigten „Kunstversammlung“, die aus 20 Jahren 20 Künstlerpositionen vereint, haben Werke von Rademacher Eingang gefunden. Dass sie jetzt erneut eine Personalschau eröffnen kann, freut sie. Schließlich sind große Ausstellungsräume in der Altmark rar.

„Ich zeige einen Mix aus Blumen“, sagt die Künstlerin und erzählt, dass sie Einblick in ihre Arbeit geben möchte, in die verschiedensten Techniken, in ihre expressive Ausdrucksweise.

Für den Kunsthof ist der 16. Juli einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der 20. Saison. Heussen und von Puttkamer laden bereits seit Ende Mai zu Konzerten und Ausstellungen in ihr privates Kulturzentrum. Am 20. Juli ist ein Konzert mit dem Tzigan Gypsy Tango Trio geplant, am 29. Juli die nächste Vernissage samt Lesung. Dann werden sich die Stipendiatinnen für bildende Kunst – Katja Neubert aus Halle - und für Literatur – Madeleine Prahs aus Leipzig – mit ihren Arbeiten vorstellen.

Der Kunsthof Dahrenstedt gehört seit 2010 zu den vier Stipendiatenhäusern des Landes Sachsen-Anhalt. Jahr für Jahr wohnen und arbeiten zwei Künstler ganz verschiedener Genres in den schön hergerichteten Räumlichkeiten im Seitenhaus und lassen sich vom altmärkischen Naturraum inspirieren.