Zwillinge aus Staßfurt feiern Buch-Erfolge

Die in Staßfurt gebürtigen und aufgewachsenen Zwillinge Claudia und Nadja Beinert schreiben gemeinsam historische Romane. Vor wenigen Tagen ist ihr neuestes Buch auf den Markt gekommen. Wie recherchiert und schreibt man zu zweit einen Roman? Und warum entschieden sie sich jetzt für Marilyn Monroe?

Staßfurt - Die Beinert-Schwestern widmen sich in ihren Büchern historischen Frauenpersönlichkeiten wie Uta von Ballenstedt, die als Stifterfigur am Naumburger Dom verewigt ist. In ihrer Ärztinnen-Saga „Das Juliusspital“, die im 19. Jahrhundert angesiedelt ist, waren die Heldinnen fiktiv. Andere Romane gehen zurück ins Mittelalter und drehen sich um reale Frauengestalten wie Margarethe Luther, die Mutter des großen Reformators Martin Luther. Warum die Schwestern jetzt über Marilyn Monroe schreiben, verrät Claudia Beinert im Interview.