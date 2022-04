Abellio in Sachsen-Anhalt in „stabiler Seitenlage“

Magdeburg - Bahnbetreiber Abellio geht in die nächste Phase der Sanierung. Ende Juni hatte das finanziell angeschlagene Unternehmen ein Schutzschirmverfahren beantragt. Seit gestern läuft die Eigenverwaltung. Für Insolvenzverwalter Lucas Flöther „ein wichtiger Schritt bei der Neuaufstellung von Abellio“. Es sei in den vergangenen drei Monaten gelungen, alle operativen Gesellschaften von Abellio „in die stabile Seitenlage“ zu bringen. Der Zugbetrieb werde wie gewohnt weitergeführt, so Flöther. Grundlage hierfür seien Vereinbarungen zwischen Abellio und den regionalen Aufgabenträgern. Für Kunden ändere sich nichts.