Biogas-Branche will nicht für Strompreisbremse zahlen

Die Strompreisbremse soll Verbraucher entlasten. Bezahlen sollen sie die Stromerzeuger, die in der Krise Übergewinne gemacht haben – auch mit erneuerbaren Energien. Das macht Landwirte mit Biogasanlagen in Sachsen-Anhalt wütend.

Meyendorf/Magdeburg - Die Biogasbranche in Sachsen-Anhalt ist in Aufruhr. „Die Politik ist dabei, die Biogasanlagen platt zu machen“, sagt Udo Boskugel vom Fachverband Biogas. Viele Landwirte haben Angst, dass sie für die geplante Strompreisbremse bezahlen müssen. Und zwar so viel, dass ihre Anlagen sich nicht mehr lohnen.