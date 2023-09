Der Lkw-Hersteller Daimler Truck legt den Grundstein für seinen zentralen Logistikstandort in Halberstadt. Die letzte Baugenehmigung ist erteilt.

Daimler Truck beginnt mit Bau seines Riesen-Lagers in Halberstadt

Daimler Truck errichtet seinen zentralen Logistikstandort für die weltweite Ersatzteilversorgung in Halberstadt.

Halberstadt - Daimler Truck legt am Donnerstag, 28. September, den Grundstein für seinen zentralen Logistikstandort in Halberstadt. Das „Global Parts Center“ soll das „Herzstück der weltweiten Ersatzteilversorgung von Mercedes-Benz Lkw“ werden, heißt es in der Ankündigung.

Die Dimensionen sind gigantisch: Der Lkw-Hersteller investiert mehr als 500 Millionen Euro in den Standort vor den Toren Halberstadts. Das Areal ist fast 100 Hektar groß. Die zwei großen Hallen sollen jeweils fast 600 Meter lang und 200 Meter breit werden. Ein Hochregallager wird laut Daimler Truck 40 Meter in die Höhe ragen.

Zum offiziellen Baubeginn werden Konzernvertreter und Politiker erwartet. Daimler Truck verkündete die Ansiedlung erst im Januar 2023. In den vergangenen Monaten wurden bereits archäologische Grabungen sowie vorbereitende Arbeiten wie eine Angleichung des Bodens ausgeführt. Die letzte Baugenehmigung ist erteilt.

Das Lager soll 2026 fertig sein. Etwa 200 Laster werden nach Konzernangaben täglich das Lager anfahren. Daimler Truck rechnet mit 43.500 Ersatzteil-Bestellungen am Tag, die das Werk verlassen.

Mit der Großansiedlung von Daimler Truck sind die Gewerbeflächen von Halberstadt nahezu ausgeschöpft. Man habe bereits Unternehmen abweisen müssen, weil keine Flächen mehr zur Verfügung stünden, heißt es aus der Verwaltung. Die Stadt plant nun ein neues Gewerbegebiet - mit ebenfalls riesigem Ausmaß.