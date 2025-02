Niedernberg. - Seitdem die Deko-Kette Depot Mitte 2024 Insolvenz angemeldet hat, mussten bereits 27 Filialen schließen. Jetzt trifft es 15 weitere Standorte, darunter auch zwei in Ostdeutschland.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sind die Filialen in Jena und Erfurt von der Schließung betroffen. In Sachsen-Anhalt hat Depot bereits die Standorte in Schönebeck und in Sandersdorf-Brehna geschlossen. Weitere Geschäfte sind nach aktuellem Stand nicht gefährdet.

Weihnachtsware im Januar: Lieferketten-Probleme Schuld an Depot-Insolvenz

Das Unternehmen geriet in der Coronapandemie in wirtschaftliche Schieflage. Trotz gefüllter Lager mussten die Geschäfte während der Lockdowns schließen, dann brachen Lieferketten zusammen.

Die Ware für das Weihnachtsgeschäft wurde in einem Jahr erst im Januar geliefert - ein Totalausfall, sagt Unternehmenschef Christian Gries. Mit den neuen Schließungen sind in Deutschland nur noch 270 Standorte geöffnet. Zu Hochzeiten betrieb Depot 500 Filialen im deutschsprachigen Raum.

Diese Depot-Filialen schließen demnächst:

Rendsburg (Schleswig-Holstein)

Eckernförde (Schleswig-Holstein)

Jena (Thüringen)

Erfurt (Thüringen)

Gütersloh (NRW)

Minden (NRW)

Siegburg (NRW)

Sankt Augustin (NRW)

Herne (NRW)

Höxter (NRW)

Herford (NRW)

Lübbecke (NRW)

Fulda (Hessen)

Nürtingen (Baden-Württemberg)

Straubing (Bayern)

Im Juli 2024 begann Gries seinen radikalen Sparkurs: "Läden, mit denen wir kein Geld verdienen, werden wir konsequent schließen", sagte er damals. Die Angestellten der geschlossenen Filialen sollten an andere Standorte wechseln. In mindestens 50 Fällen habe das allerdings nicht geklappt, die Mitarbeiter verloren laut Bild ihren Job.

Bis spätestens Mitte 2025 will das Unternehmen wieder in den Regelbetrieb übergehen. Dabei setzt Depot zukünftig auf Erlebnisshopping und eine größere Produktpalette.