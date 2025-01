Was bereits angekündigt worden war, ist seit Ende des Jahres Realität. Depot hat seine Filiale in der Schillerstraße geschlossen. Der Deko-Riese wird deutlich kleiner.

Depot zieht in Schönebeck aus

Schönebeck. - Die Auslage und der Laden sind leer. Die Regale sind verpackt und bereit abgeholt zu werden. Dass Depot Schönebeck verlassen wird, ist sicherlich jedem, der an der Filiale in der Schillerstraße 2−4 vorbeigegangen ist, nicht entgangen. Über die Gründe, warum Depot die Filiale in Schönebeck schließen wird, berichtete die Volksstimme bereits. Doch wie geht’s nun weiter?