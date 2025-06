Immobilienmarkt erholt sich Dieser Ort ist die „heimliche Großstadt“ von Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt werden wieder mehr Grundstücke verkauft. Besonders hoch sind die Preise in den Großstädten. In einem Ort aber sind Eigenheime besonders teuer, obwohl er nur einen Bruchteil der Einwohner von Magdeburg und Halle hat.