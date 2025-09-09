Der Oettinger-Chef warnt vor einer Brauerei-Pleitewelle, weil die Deutschen weniger Bier trinken. So ist die Situation bei Sachsen-Anhalts Herstellern.

Droht die Brauerei-Pleitewelle? - Das sagen Sachsen-Anhalts Hersteller

Magdeburg - Die Brauereien würden „wie Fliegen von der Wand fallen“, sagt der Chef der Großbrauerei Oettinger, Stefan Blaschak, seiner Branche vorher. Der Grund: der sinkende Bierdurst der Deutschen. Der bundesweite Absatz ist im Sinkflug. Im ersten Halbjahr 2025 ging er um sechs Prozent zurück.