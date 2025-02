Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird nach Zahlen des Ostdeutschen Sparkassenverbands wieder mehr gebaut. Das Kreditneugeschäft der Sparkassen im Land hat sich 2024 um 5,1 Prozent gesteigert. Insgesamt wurden Darlehen von fast 2,4 Milliarden Euro zugesagt. Davon entfällt etwa die Hälfte auf Wohnungsbaukredite – ein Plus von 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Der Löwenanteil der Neukreditzusagen entfiel auf Privatpersonen, hier insbesondere auf das Wohnungsbaukreditgeschäft“, ordnete Wolfgang Zender, Geschäftsführer des Verbands für die ostdeutschen Länder, ein. Im Privatkunden-Geschäft im Land wurden 23,7 Prozent mehr Kredite zugesagt. Zu etwa 80 Prozent handele es sich im Bereich Wohnungsbau um Neubaukredite.

Finanzen: Altersvorsorge wird für junge Menschen relevanter

Bei Firmenkrediten in Sachsen-Anhalt gab es ein Plus von 3,6 Prozent. Zender wertete das Volumen der neuen Firmenkredite in Ostdeutschland als „Stabilisierung“. Mit Blick auf die Wahl betonte Verbandspräsident Ludger Weskamp: „Das Hin und Her bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen muss ein Ende haben.“ Besonders der Bürokratieabbau müsse Priorität für die neue Bundesregierung haben.

Bei den Einlagen wuchs der Bestand in Sachsen-Anhalt um 3,7 Prozent. Zu erkennen sei, dass die Kunden „ihr Geld lieber im sofortigen Zugriff haben, als es auf die lange Bank zu legen“, sagte Zender. Die Umsätze im Wertpapiergeschäft stiegen um 32 Prozent. Das Thema Altersversorgung werde immer bedeutender, meinte Zender. „Insbesondere bei den jüngeren Menschen ist ein Trend zu kapitalmarktbasierten Produkten feststellbar.“