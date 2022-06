Folge des Ukraine-Kriegs: Agrar-Betriebe in Sachsen-Anhalt sorgen sich um ihre Saisonkräfte

In den Gewächshäusern hat die Spargelernte in Sachsen-Anhalt bereits begonnen. In der Vorbereitung auf die diesjährige Saison sorgten sich viele Betriebe um den Einsatz ihrer rumänischen und polnischen Mitarbeiter.

Magdeburg - Die Spargel-Saison ist eröffnet! Zumindest auf dem Hof der Familie Heinl in Plätz (Landkreis Stendal) wird seit Montag Spargel gestochen. Jener, der im Gewächshaus herangezüchtet wurde. „Sehr lecker“, so lautet das Fazit nach der ersten Kostprobe von Tochter Laura Heinl. Nicht nur im Gewächshaus in Plätz, überall in Sachsen-Anhalt soll die neue Saison zeitnah auch unter freiem Himmel starten. Doch der Krieg in der Ukraine bereitet den Betrieben dabei Probleme.