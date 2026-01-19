Algen-Popcorn, Straußenbratwurst und noch viel mehr servieren Aussteller aus Sachsen-Anhalt auf der Grünen Woche in Berlin.

Magdeburg/Halle (Saale). – Bei der Grünen Woche steht Sachsen-Anhalt heute (Montag, der 19. Januar) bim Fokus. Beim Sachsen-Anhalt-Tag präsentiert sich das Bundesland mit teils kuriosen kulinarischen Spezialitäten. Besucher können laut Messebetreiber ungewöhnliche Produkte wie Algenbier oder Straußenbratwurst probieren.

Die Grüne Woche in Berlin ist für Sachsen-Anhalt nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums inzwischen weit mehr als eine Leistungsschau. Es gehe um einen Austausch zwischen Landwirtschaft, Kultur, Politik und Tourismus.

Grüne Woche in Berlin: Diese Produkte aus Sachsen-Anhalt können probiert werden

Buntes Algen-Popcorn aus der Lehrküche der Hochschule Anhalt

Straußenbratwurst aus dem Saalekreis

Sekt mit Mate als Seccomate von der Unstrut

Handgemachtes veganes Schokoladeneis mit Leinsamenpaste aus Magdeburg

Das farbige Popcorn kommt übrigens aus den Laboren der Hochschule Anhalt. Die Basis für die rote, blaue und grüne Farbe des Popcorns bilden unterschiedliche Mikroalgen.

Neben der Farbe steht noch eine andere Eigenschaft der Algen im Vordergrund der Forschung: Sie enthalten besonders viel Vitamin B12, das vor allem für Vegetarier und ältere Menschen von Bedeutung sei.

Mansfeld-Südharz mit vielen Kreationen auf der Grünen Woche

Neben der Hochschule Anhalt präsentiert sich auch das "Kulinarische Mitteldeutschland" auf der Grünen Woche. Bereits zum vierten Mal zeigen Sebastian Schmidt und Florian Wendt dort regionale Spezialitäten.

Am Mansfeld-Südharz-Stand werden zudem noch Friwi-Gebäck aus Stolberg, handgefertigte Seifen aus der Klostermanufaktur Helfta, Grubenschnäpse der Tourist-Information Eisleben sowie die Genussbox und die Genusstasche Mansfeld-Südharz aus dem Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt angeboten.

Saalekreis und Magdeburg präsentieren sich auf der Grünen Woche

Mit einem eigenen Stand ist in diesem Jahr auch der Saalekreis vertreten. Dort präsentieren sich unter anderen der Honigproduzent Saalebiene aus Landsberg, die Vinothek und das Weingut Herold aus Höhnstedt oder die Hanffaser aus Mücheln.

Am Magdeburg-Stand konnten die Besucher am 16. und 17. Januar Eissorten der Eiszauberei probieren. Zudem stellen sich das Magdeburger Getränkekombinat mit verschiedenen Sorten des Sudenburger Biers, Völckes Hofladen aus Lemsdorf und die Kaffeerösterei Krom vor.

Die Grüne Woche ist noch bis zum 25. Januar in Berlin zu erleben. Ein Tagesticket kostet 17 Euro.