Zehntausende Besucher strömten am ersten Wochenende auf das Messegelände in Berlin zur Grünen Woche. Mit vor Ort war auch die Magdeburger Eiszauberei und präsentierte ihre individuell zusammstellbaren Eistüten. Inhaber Steffen Böhlecke zieht ein gemischtes Resümee.

Grüne Woche in Berlin: So war das erste Wochenende für Magdeburger Eiszauberei

Am Stand der Eiszauberei aus Magdeburg konnten sich Gäste von Susanne Pick und Steffen Böhlecke ihre Eistüte individuell zusammenstellen lassen.

Magdeburg. - Am vergangenen Freitag, 16. Januar 2026, wurde die Grüne Woche in Berlin eröffnet. Neben Unternehmen aus ganz Deutschland und der Welt gibt es auf der Messe auch einen Stand, der von der Stadt Magdeburg besetzt wird. An den ersten beiden Tagen war dort die Eiszauberei zu finden.