Das neue Heizgesetz in Sachsen-Anhalt erlaubt wieder Gasheizungen. Welche Optionen haben Hausbesitzer in Sachsen-Anhalt jetzt - und welche Heizung lohnt sich künftig wirklich?

Lohnt sich eine neue Gasheizung? Was Energieberater und Gemeinden sagen

Die Gasheizung hat eine neue Chance. Allerdings muss ab 2029 der Grüngasanteil wachsen. Das könnte die Gasheizung jedoch für viele Menschen deutlich teurer machen.

Magdeburg - Union und SPD haben sich auf Eckpunkte eines neuen Gebäudeenergiegesetzes geeinigt. Der größte Unterschied zum alten Heizgesetz der Ampel: Die Installation neuer Gas- und Ölheizungen ist wieder möglich. Drohen mit dem Grüngas neue Kostenfallen?