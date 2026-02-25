CDU-Fraktionschef Heuer beschäftigt Mutter des Landesrechnungshofspräsidenten Kay Barthel. Fraktionen halten sich mit Kritik zurück.

Kay Barthel steht unter Druck wegen der Anstellung seiner Mutter bei Guido Heuer, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Magdeburg. - CDU-Fraktionschef Guido Heuer und Landesrechnungshofpräsident Kay Barthel haben eine Debatte um Interessenskonflikte am Hals. Denn: Für sein Wahlkreisbüro in Sülzetal-Langenweddingen nutzt Heuer eine Immobilie, die Barthels Eltern und Kay Barthel gehören. Und: Barthels Mutter ist bei Heuer beschäftigt. Darüber hat der Mitteldeutsche Rundfunk gestern berichtet.