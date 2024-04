Der Kochboxen-Versender Hellofresh ist nur anderthalb Jahre nach Produktionsstart in Barleben auf rund 1.000 Mitarbeiter gewachsen - trotz Arbeits- und Fachkräftemangel im Land.

Hellofresh in Barleben wächst auf 1.000 Mitarbeiter: Wie ist das gelungen?

Der Hellofresh-Standort in Barleben wurde im Jahr 2022 eröffnet.

Barleben - Hellofresh hat in Barleben – knapp anderthalb Jahre nach Produktionsstart – rund 1.000 Mitarbeiter. Allein in diesem Jahr sind 400 Beschäftigte dazugekommen. Wie hat das Unternehmen das in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels geschafft?