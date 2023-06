Der neue Standort von Hellofresh in Barleben ist der modernste des Unternehmens und versorgt den deutschen und österreichischen Markt mit Kochboxen. Das Besondere an dem Werk: die Technologie. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: Kochboxen aus Barleben - so sieht es im neuen Hellofresh-Werk aus

Das Werk von Hellofresh in Barleben setzt laut Unternehmen neue Standards für die automatisierte Verpackung von Kochboxen.

Barleben - Bei Hellofresh hat sich viel getan, seit die Gründer Thomas Griesel und Dominik Richter vor zwölf Jahren aus dem Wohnzimmer die ersten Kochboxen verschickten. Heute packen zwar immer noch Menschen die Lebensmittel in die Pakete, aber der

Rest läuft automatisch. Als „Leuchtturm“ in dieser Hinsicht bezeichnet CEO Griesel die neue automatisierte Produktionsstätte in Barleben, die das Unternehmen am 15. Juni 2023 feierlich eröffnete.