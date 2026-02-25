weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wirtschaftspolitik der Bundesregierung: „Hoffnung nicht erfüllt“ - Unternehmen aus Sachsen-Anhalt enttäuscht

Die Hoffnungen von Sachsen-Anhalts Wirtschaft haben sich nach dem Regierungswechsel bisher nicht erfüllt, zeigt eine Umfrage. Welche Branchen besonders leiden und was die Unternehmen fordern.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 25.02.2026, 17:01
Der Handel in Sachsen-Anhalt leidet unter zurückhaltender Nachfrage.
Der Handel in Sachsen-Anhalt leidet unter zurückhaltender Nachfrage. Symbolfoto: Uli Lücke

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Unternehmen stehen weiter auf der Bremse. „Ein Drittel der Unternehmen will nicht investieren“, sagt der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg, André Rummel. Und die anderen würden vor allem Geld in die Instandhaltung statt in Innovation oder Kapazitätsausbau stecken.