Die Arbeiten an der Strom-Autobahn „Südostlink“ sind in vollem Gang. Hunderte Bauarbeiter verlegen ein Erdkabel von Sachsen-Anhalt nach Bayern. Wie die Arbeiten laufen und wann sie enden sollen.

Vertreter des Netzbetreibers 50Hertz und des Bauunternehmens Strabag schlagen zum Richtfest einer Station Nägel ein.

Niederndodeleben. - Wer zwischen Magdeburg und Halle auf der A 14 unterwegs ist, sieht links und rechts der Autobahn immer wieder Baustellen auf den Feldern. Die Arbeiten an der Stromautobahn „Südostlink“ laufen seit dem Frühjahr auf Hochtouren. Die Netzbetreiber bauen eine 540 Kilometer lange Trasse von Wolmirstedt im Landkreis Börde bis Landshut in Bayern.