weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. IHK-Umfrage: Kritik an A14-Ausbau, Bürokratie und Stromsteuer

Umfrage unter Unternehmen in Sachsen-Anhalt Wirtschaft fordert mehr Tempo beim Bau der A14: „So lange wie bei uns dauert das in keinem Land der Welt“

Die IHK Magdeburg legt die Konjunkturumfrage vor. Ergebnis: Stimmung mies bis skeptisch. Gründe: Langsames Bauen, teure Energie und Bürokratie. Viele Branchen wollen keine neuen Jobs mehr schaffen.

Von Jens Schmidt Aktualisiert: 13.08.2025, 18:06
Ein Blick auf die Autobahn-Baustelle bei Stendal.
Ein Blick auf die Autobahn-Baustelle bei Stendal. Jens Schmidt

Magdeburg - Die Lage in Sachsen-Anhalts Unternehmen ist weiterhin angespannt. Trotz einer neuen Bundesregierung und eines Sondervermögens von 500 Milliarden Euro: „Es überwiegt weiterhin Skepsis“, sagt Klaus Olbricht, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg gestern bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage.