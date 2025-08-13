Die IHK Magdeburg legt die Konjunkturumfrage vor. Ergebnis: Stimmung mies bis skeptisch. Gründe: Langsames Bauen, teure Energie und Bürokratie. Viele Branchen wollen keine neuen Jobs mehr schaffen.

Wirtschaft fordert mehr Tempo beim Bau der A14: „So lange wie bei uns dauert das in keinem Land der Welt“

Ein Blick auf die Autobahn-Baustelle bei Stendal.

Magdeburg - Die Lage in Sachsen-Anhalts Unternehmen ist weiterhin angespannt. Trotz einer neuen Bundesregierung und eines Sondervermögens von 500 Milliarden Euro: „Es überwiegt weiterhin Skepsis“, sagt Klaus Olbricht, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg gestern bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage.