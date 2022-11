Warum der Chef des Chip-Riesen Intel nach Magdeburg kommt

Der Intel-Chef Pat Gelsinger kommt am Samstag erstmals nach Sachsen-Anhalt. Wen Gelsinger bei seinem Besuch in Magdeburg treffen wird.

Magdeburg - Der Chef des US-amerikanischen Chip-Herstellers Intel, Pat Gelsinger, wird am Samstag in Magdeburg erwartet. Es ist der erste Besuch des Intel-Chefs in der Landeshauptstadt.