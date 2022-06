Sorgt die Intel-Ansiedlung bei Magdeburgs Baulöwen für Goldene Zeiten?

Der Sudturm der ehemaligen Bördebrauerei in Magdeburg-Neustadt soll in einen Wohnturm gewandelt werrden.

Magdeburg - Intels Wohnungssucher haben die Fühler schon mal ausgestreckt: 15 Frauen und Männer des Chipkonzerns und seiner Berater trafen sich Mitte Mai mit den Chefs aus der Magdeburger Bauszene. Ob kommunale Wohnungsgesellschaft, Genossenschaften oder Private: Alles was Rang und Namen hat in der Branche, saß am Tisch und spitzte die Ohren. Alle hoffen auf das große Geschäft. 2027 will Intel in seinen ersten beiden Fabriken mit 3000 Mitarbeitern loslegen.

Intel sucht als erstes vor allem so genannte „Boardinghouses“ oder Apartments. Zwei Zimmer plus eingerichtete Küche und viel Service: Für Mitarbeiter etwa, die nur in der Aufbauphase vor Ort sind. „Aber auch für jene, die von außerhalb kommen, in Magdeburg arbeiten und bleiben werden – die aber zunächst mal eine Basis brauchen, von der aus sie dann im Laufe der Zeit etwas Festes und Größeres suchen“, sagt Monika Lieschke Sprecherin von Intel Deutschland. Heißt: Auch größere, familiengerechte Wohnungen sind im Laufe der Jahre gefragt.

Marc Weiler, Chef der privaten Immobilienfirma „Stadtwerkgruppe“, baut gerade im Elbviertel ein neues Haus mit Büros und 19 Wohnungen. „Ich habe die Intel schon angeboten – wir sind im Gespräch“, freut sich Weiler.

Intels Wünsche - Magdeburg braucht Wohnraum für Tausende Zuzügler

So manches Vorhaben, das wegen ungewisser Nachfrage in der Schublade lag, bekommt plötzlich neuen Schwung. „Wir würden unser Projekt an der Halberstädter Chaussee in Ottersleben aktivieren“, sagt Thomas Fischbeck, Chef der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft. Sechs Häuser mit 80 Wohnungen im Süden der Stadt und damit nah an der künftigen Fabrik. Fischbeck bietet an, dass Intel bei der Grundrissgestaltung mitreden kann.

Doch auch in der Innenstadt will die MWG Angebote machen: So im Hochhauskomplex „Luisencarré“ am Uni-Platz, der 2023 fertig werden soll. Knapp 100 der 132 Wohnungen sind noch zu vermieten.„Die Intel-Leute haben sich sehr interessiert gezeigt.“ Zudem setzt Fischbeck auf das neue Viertel auf dem Werder in der Nähe von Stadthalle und Stadtpark. Architekten hatten beeindruckende Entwürfe geliefert. Darunter einen mit zwei Hochhäusern samt begrünten Terrassen. Doch im Stadtrat herrschte Skepsis, das Vorhaben verlor an Schwung: Gäbe es überhaupt noch genügend zahlungskräftige Mieter? „Mit Intel haben wir eine neue Marktsituation“, sagt Fischbeck. Im nächsten Halbjahr würden die Planungen wieder intensiviert.

Wohnraum wegen Intel in Magdeburg: Goldgräber bremsen Sanierung von Altbauten

Auf Belebung hofft auch das Altbauviertel am Hasselbachplatz in der Nähe des Doms. Hinter schmucken Gründerzeitfassaden lauert allerdings oft noch Tristesse: Keine Balkone, lieblos überpinselte Wände, Feuchtigkeitsschäden. „Einfach katastrophal“ sagt Wolfgang Kornmesser. „Dabei hat hochwertiger Wohnraum im Altbau Zukunft.“ Kornmesser und seine Partnerin Daniela Robertz kaufen seit Jahren alte Häuser in Magdeburg auf, sanieren sie stilgerecht und vermieten die Wohnungen: Schon die Flure wirken herrschaftlich mit ihrem Stuck, den Spiegeln, Fliesen und hohen Holztüren. „Wir haben alte Türen zum Teil aus den Abfallcontainern geholt und sie wieder aufgearbeitet“, erzählt Daniela Robertz. B

eide würden gern weitermachen, etliche Altbau-Besitzer wollen auch verkaufen – aber die Preise spielen derzeit verrückt. „Kaum hatte Intel seine Investition verkündet, wurde es noch verrückter“, sagt Kornmesser und zeigt ein Angebot: 2,1 Millionen Euro sollte ursprünglich das Haus kosten. Jetzt will der Eigentümer 3 Millionen Euro. Und das bei einem Reparaturstau von 300 000 Euro.

Das Magdeburger Büro "Architekten und Ingenieure Duong+Schrader" hat für Wobau Magdeburg und die Upwind Holding aus Berlin einen Entwurf für die Bebauung des Prämonstratenserbergs angefertigt. Visualisierung: Architekten und Ingenieure Duong+Schrader

Die preistreibende Wirkung der Intel-Ankündigung hat auch Riklef Roehl gespürt. Der Geschäftsführer der Biederitzer Immobilien Projektentwicklungs GmbH erzählt: „Kurz vor der Beurkundung kaufe uns ein Berliner Investor ein Objekt vor der Nase weg, weil er deutlich mehr als den von uns angesehenen Preis geboten hat.“ Trotz „Goldgräberstimmung“ sei die Intel-Ansiedlung dennoch gut für die Stadt: „Die Nachfrage nach Miet- und Eigentumswohnungen wird steigen.“

Eine neue Altstadt für Magdeburg - die Stadt braucht mehr Wohnungen

In ein kleines Stück „neue Altstadt“ will die kommunale Wobau investieren. Am Alleecenter plant das Unternehmen ein Viertel, in dem auch kriegszerstörte Häuser nahezu originalgetreu wieder aufgebaut werden – darunter Guerickes Geburtshaus. Hinzu kämen stilistisch angepasste, modernere Gebäude. „Das wäre ein sehr guter Platz für Gastronomie und einige Wohnungen – aber auch für Büros“, meint Wobau-Chef Peter Lackner.

Er rechnet damit, dass sich mit Intel weitere Firmen ansiedeln werden, die mit ihren Büros auch in der Stadtmitte präsent sein wollen. Lackner will dafür weitere innerstädtische Flächen frei halten. „Für Unternehmen – aber auch eventuell für Schulen.“ Beim Wohnungsneubau nimmt er stärker den Süden Magdeburgs in den Blick, der näher an der Intelfabrik liegt. So soll ein zunächst dreigeschossig geplanter Neubau im Stadtteil Reform wegen Intel auf fünf oder noch mehr Geschosse erweitert werden. Hohes Interesse hätten die Intel-Leute auch an energieautarken Reihenhäusern gezeigt, wie sie derzeit im „Hopfengarten“ entstehen, sagt Lackner. Intensivieren will die Wobau zudem den Umbau der Beimssiedlung: Die Gebäude aus der Bauhausära der 20er und 30er Jahre bekommen deutlich größere Wohnungen und modernere Grundrisse.

Mit Intel wird Magdeburg zur ostdeutschen Immobilienperle

Investoren machten um Magdeburg lange Zeit einen Bogen. „Diesen Pessimismus haben wir nie geteilt“, sagt Karl Gerhold, der mit dem Motel One am Domplatz oder dem wiederbelebten Altstadtkrankenhaus schwierige und lange Zeit brachliegende Fälle anpackte. Für ihn ist Magdeburg dank zentraler Lage eine „Immobilienperle in Ostdeutschland“. Und: „Die Stadt hat noch viel Platz für Neues.“ Wenn Intel zunächst mit 3000 und später mal mit 12 000 Mitarbeitern arbeitet, „wird die Welt hier eine andere sein“, glaubt Gerhold.

Der Investor Karl Gerhold baut mit seiner Getec PM am Uniplatz bis 2026 einen Hotel- und Geschäftskomplex. Visualisierung: kister scheithauer gross

Derzeit baut Gerhold mit seiner Getec PM am Uniplatz bis 2026 einen Hochhauskomplex mit Hotel, Büros und Geschäften. Außerdem will er das Quartier am Wissenschaftshafen fertigstellen. Die dort geplanten drei Stadtvillen mit edlen Eigentumswohnungen sollten schon fertig sein. Doch die Baupreise gingen durch die Decke. Nun wurde umgeplant. Ein hohes Niveau zu einem akzeptablem Preis zu halten sei derzeit schwer, sagt Gerhold. Er hofft, dass steigende Zinsen helfen, die überhitzte Baukonjunktur etwas abzukühlen.

Mieten in Magdeburg steigen: 17 Euro kalt?

Vor 10 Jahren lagen Baukosten für Mehrgeschosser bei etwa 1800 bis 2000 Euro pro Quadratmeter. „Heute sind es 3200 bis 3500 Euro“, sagt MWG-Chef Fischbeck.

Auf dem Werder, in der Nähe des Stadtparks, wollen die städtische Wobau und die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft (MWG) ein neues Viertel errichten. Im Bild ist eine von mehreren Planvarianten zu sehen. Visualisierung: Steinblock Architekten

Wobau-Chef Lackner ist beunruhigt, da die Baupreise und zugleich auch noch die Zinsen steigen. Die könnten sich bis Jahresende von ein auf drei Prozent verdreifachen. „Das ist brutal“, sagt Lackner. „Um das zu finanzieren bräuchte man 16 oder 17 Euro Kaltmiete.“ Derzeit werden für moderne Wohnungen in guter Lage zwischen 8 und 12 Euro und in der Spitze 15 Euro verlangt. Auch bei Eigentumswohnungen kennen die Preise nur eine Richtung: nach oben.

Auf einem altem Brauereigelände in Magdeburg-Neustadt plant unter anderem Projektentwickler Marco Abel neue Quartiere. Blickfang soll der „Sudturm“ mit 24 Wohnungen werden. „Hier wird der Quadratmeterpreis in Richtung 5000 Euro gehen müssen“, sagt Abel. Stahl, Beton, Transport: „Die Preise sind exorbitant gestiegen.“ Für ein 100-Quadratmeter-Apartement wäre mithin eine halbe Million Euro fällig. Nun wird in anderen deutschen Großstädten schnell das doppelte bezahlt; für Magdeburg aber ist das viel. „Ich sehe hier bei etwa 6000 Euro pro Quadratmeter die Schallmauer.“

Im Wissenschaftshafen werden alte Speicher umgebaut. Zudem ist Platz für einen neuen Wohnkomplex – den Campus Heisenberg. Visualisierung: Agromex Invest GmbH

Trotz steigender Preise und Tausender leerstehender Wohnungen in der Stadt erwartet Abel einen wachsenden Markt für hochwertige Neubauten. „Wenn Intel und weitere Zulieferer sich ansiedeln, erwarte ich in den kommenden zehn Jahren einen Bedarf von etwa 10 000 neuen Wohnungen.“ Und zwar im besseren Segment und schöner Lage, weil in der Branche ordentlich verdient wird. „Natürlich werden auch künftig kleine, preisgünstigere Wohnungen nachgefragt – wir sanieren gerade einen Block in Rothensee“, sagt Abel. Aber Gutverdiener ziehe es nun mal zumeist nicht in die Platte.

Für Magdeburgs Immobilienunternehmer brechen goldene Zeiten an. Nur Lieferprobleme zerren an den Nerven. „Bei einem unserer Projekte warte ich schon sechs Wochen auf den Putz“ erzählt Abel. „Das ist zum Mäusemelken.“