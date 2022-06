Intel kommt nach Magdeburg: Von der Halbkugel zum Halbleiter

Magdeburg - Vor elf Monaten klopften Geschäftsleute an die Magdeburger Rathaustür auf der Suche nach neuen Ansiedlungsflächen in der Stadt. Über ihre Auftraggeber verloren die Herren zunächst kein Wort, erinnert sich Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper. Ein paar Wochen später wurde er eingeweiht. Intel. Der Chip-Gigant aus den USA will in Europa eine Fabrik bauen. Es herrscht Chipmangel, der Bedarf an Prozessoren in Computern, Smartphones oder Autos ist riesig.