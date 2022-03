Der US-Chip-Riese Intel wird am Dienstag (15. März) Details zu seinen geplanten Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktion innerhalb der EU bekanntgeben.

Magdeburg. Intel plant Investitionen sowohl in den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten als auch in die Erweiterung von Fertigungskapazitäten, heißt es in einer am Montag verbreiteten Presseerklärung. „Dadurch werden die steigende Nachfrage nach modernen Halbleiterprodukten bedient und eine robuste, global diversifizierte Lieferkette gestärkt.“

Es wird erwartet, dass im Rahmen dieser Vorstellung auch die milliardenschwere Ansiedlung in Magdeburg verkündet wird. Die Ansiedlung wäre die wohl größte Einzelinvestition in Deutschland seit vielen Jahrzehnten.

Der zunächst geplante Verkündigungstermin war wegen des Ukraine-Kriegs verschoben worden.

Ministerpräsident Reiner Haseloff, Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) und Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) wollen sich am Dienstag in einer Pressekonferenz zur wirtschaftlichen Entwicklung äußern.

Im Gespräch ist, dass bei Intel und seinen Zulieferern rund 20 000 zum großen Teil hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen könnten. Zu hören ist, dass der in Kalifornien ansässige Chipriese in mehreren Schritten bis zu 50 Milliarden Euro investieren will.

Dem Vernehmen soll mit dem Bau der ersten beiden Fabriken für Computer-Chips im nächsten Jahr begonnen werden. Es ist von einem Volumen von etwa 17 Milliarden Euro die Rede. Weitere Fabriken könnten perspektivisch folgen.

Ende 2021 waren bei Intel weltweit rund 121.000 Menschen beschäftigt.