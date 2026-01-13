In den vergangenen Jahren wurde der Supermarkteinkauf in Sachsen-Anhalt immer teurer. Eine neue Statistik zeigt, für welche Produkte prozentual am meisten bezahlt werden muss.

Mehr als ein Drittel teurer! Diese Lebensmittel kosten in Sachsen-Anhalt am meisten

In den vergangenen fünf Jahren sind die Preise für Lebensmittel zum Teil drastisch gestiegen.

Halle (Saale). – Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr bei ihren Lebensmitteleinkäufen deutlich tiefer in die Taschen greifen müssen als noch vor fünf Jahren. Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilte, stiegen die Preise für Lebensmittel seit 2021 um mehr als ein Drittel (34,7 Prozent).

Diese Lebensmittel sind in Sachsen-Anhalt am teuersten

Damit liegen die Preise für Lebensmittel deutlich über der allgemeinen Inflationsrate der vergangenen fünf Jahre (Plus 19,7 Prozent). Von dem Preisanstieg in diesem Zeitraum sind besonders Molkereiprodukte und Eier (plus 43,8 Prozent) und Getreideerzeugnisse (42,6 Prozent) sowie Speisefette und Speiseöle (42,3 Prozent).

Für Fleisch und Fleischwaren lag der Preisanstieg bei 29,4 Prozent. Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte lagen mit 27,5 Prozent ähnlich hoch wie Obst (25,5 Prozent) und Gemüse (26,5 Prozent).

Höhepunkt der Preisanstiege bereits 2022 und 2023

Laut den Statistikern lag der Höhepunkt der Preissteigerungen bei Nahrungsmittel bereits in den Jahren 2022 und 2023. In diesen Jahren war die Teuerungsrate damit mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Inflationsrate. Zum Vergleich: 2024 betrug die Teuerungsrate nur noch halb so viel wie die allgemeine Inflationsrate.

Nicht nur Preiserhöhungen: Gemüse wurde billiger

Einige Lebensmittel wurden 2025 jedoch auch günstiger. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Preise bei Gemüse (minus 0,8 Prozent) sowie Speisefetten und Speiseölen (minus 1,6 Prozent). Laut den Statistikern waren die deutlichen Preisrückgänge bei Kartoffeln (15,8 Prozent), Olivenöl (13,8 Prozent) und Speiseölen mit pflanzlichem Ursprung (2,6 Prozent) der Grund dafür.