Pierre Opuchli wagt mit einem Brief einen Vorstoß. Was Bürgermeister Norman Klebe und Barbara Quast von der Diakonie Altmark West dazu sagen.

Einwohner fordert eine Tafel für Bedürftige in Arendsee: Doch die Diakonie ist skeptisch

Lebensmittel sind für Tafeln knapp geworden.

Arendsee. - „Ich schlage vor, in Arendsee eine Tafel einzurichten, in der überschüssige und abgelaufene Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden können“, möchte Pierre Opuchli die soziale Situation in der Seestadt verbessern. Bürgermeister Norman Klebe hat sich inzwischen mit dem Vorschlag auseinandergesetzt, genauso wie die Diakonie Altmark West, die die Tafeln in Salzwedel und weitere Ausgabestellen betreibt.