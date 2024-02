Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterweddingen - Im September 2023 eröffnete der Batterie-Verwerter Li-Cycle noch feierlich seinen Standort in Osterweddingen. Kurz darauf geriet das kanadische Unternehmen in schweres Fahrwasser. Wegen gestiegener Kosten stoppte Li-Cycle die Bauarbeiten an einem Werk in den USA. Der Umsatz entwickelte sich weit schlechter als erwartet, der Verlust stieg. Die Aktie stürzte innerhalb eines Jahres um 93 Prozent ab.