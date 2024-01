Im Januar endete die Ausnahme von der Pfandpflicht für Milch in Einwegflaschen. Der Handel reagiert trotz mehr Reinigungs-Aufwand gelassen. Direktvermarkter sind noch ratlos.

Pfandpflicht auf Milch: Wie reagieren Handel und Erzeuger in Sachsen-Anhalt?

Milch in Plastikflaschen wandert jetzt auch in den Pfandautomaten.

Magdeburg - Auf Trinkjoghurts, Buttermilch und andere Milchprodukte in Einwegflaschen sind seit Januar 25 Cent Pfand fällig. Damit endete eine der letzten Ausnahmen der Pfandpflicht. Nur noch Einwegflaschen mit diätischen Getränken für Säuglinge und Kinder werden jetzt im Müll entsorgt. Aber sonst gilt: Getränkeflaschen aus Plastik gehen zurück zum Handel statt in die Tonne.

„Wenn die Pfandpflicht für Flaschen aus Einwegpfand nun auch für diese Produkte gilt, schließen wir einen weiteren Kreislauf und stellen wertvolle Ressourcen dem Recycling zur Verfügung“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Die Pfandpflicht sei wichtig, um Abfall besser zu vermeiden.

Rücknahme von Milchflaschen: Hygienisches Problem?

Alkoholische Getränke und Säfte in Einwegflaschen waren bereits seit 2022 pfandpflichtig. Milchprodukten wurde eine Übergangsfrist gewährt, weil ihre Rückgabe als hygienische Herausforderung eingeschätzt wurde. Der Milchindustrie-Verband kritisiert die Pfandpflicht bis heute: „Saure Restmilch erzeugt unangenehmen Geruch und ist im Lebensmittelhandel unhygienisch und gesetzlich streng geregelt.“

Die Supermärkte sehen das Problem nur teilweise. „Für den Einzelhandel bedeutet dies mehr Anstrengungen zur Reinigung der Automaten“, teilt Edeka angesichts der neuen Gruppen von Restflüssigkeiten mit. Aldi Nord hingegen erwartet „keine Hygiene- und Geruchsprobleme“, da die Pfandautomaten täglich geleert und gereinigt würden.

Eine Kaufland-Sprecherin antwortet: „Als Unternehmen begrüßen wir die Ausweitung der Pfandpflicht auf Milch- und Milchmischgetränke.“ Für die Rückgabe verwenden die Supermärkte ihr zufolge dieselben Leergutautomaten wie bisher. „Der Verwertungsweg bleibt gleich, die Sortieranlagen stellen die sortenreine Trennung der Materialien sicher“, heißt es weiter.

Lesen Sie auch: Wolmirstedt: Das gibt es bei den neuen Pfand-Regeln zu beachten

Kaum Hersteller von Milchprodukten in Plastikflaschen in Sachsen-Anhalt

Hersteller von Milchprodukten in Plastikflaschen gibt es in Sachsen-Anhalt kaum. Die Molkerei Frischli etwa, die in Weißenfels unter anderem „Leckermäulchen“ produziert, verwendet nur Verpackungen, die nicht unter die Pfandpflicht fallen, wie zum Beispiel Joghurtbecher oder Tetrapaks. Einige Direktvermarkter im Land, die ihre Milch selbst abfüllen, sind allerdings ratlos, wie sie mit der neuen Regelung verfahren sollen, weshalb sie sich öffentlich auch nicht äußern möchten.

Händler, die Einwegflaschen oder Getränkedosen verkaufen, müssen diese markenunabhängig zurücknehmen – egal ob sie sie verkaufen oder nicht. Eine Ausnahme gilt nur für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 200 Quadratmetern, wie etwa Tankstellen. Diese dürfen die Rücknahme ablehnen, wenn sie die Produkte nicht selbst verkaufen.

Im Jahr 2020 machten Einwegflaschen noch knapp 49 Prozent der Getränkeverpackungen aus. Der Anteil geht zurück. Dafür nimmt die Nutzung von Mehrwegverpackungen zu und liegt jetzt bei gut 43 Prozent. Nur jede zehnte Milchverpackung ist von der Pfandpflicht betroffen, da Milch oft in Tetrapaks verkauft wird.