Photovoltaik Mit Video: Wie das Comeback des Solar Valley in Bitterfeld-Wolfen gelingen soll

Vor über einem Jahrzehnt brach die Solarindustrie in Sachsen-Anhalt zusammen. Heute stellt Meyer Burger in Bitterfeld-Wolfen wieder Solarzellen her. Eine Stadt zwischen Freude über den Neuanfang und Erinnerung an ein Trauma.