Experten-Talk zu Künstlicher Intelligenz Podium in Magdeburg: Können Maschinen bald Gedanken lesen?

Werden Maschinen künftig unsere Gedanken lesen können? Was wie Science-Fiction klingt, ist technologisch gar nicht mehr so weit entfernt. Was aber bedeutet das für unseren Alltag? Ein hochkarätig besetztes Podium in Magdeburg widmet sich am Mittwochabend dem Thema. Volkstimme-Reporter Alexander Walter sprach vorab mit den Veranstaltern.