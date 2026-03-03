Die Preise für Sprit steigen in Sachsen-Anhalt weiter. Die Folgen des Kriegs im Nahen Osten sind auch hier spürbar - obwohl Europa kaum Öl aus der Region bezieht. Ein Experte erläutert die Hintergründe.

Preisschock in Sachsen-Anhalt geht weiter: Diesel so teuer wie Super E10

Eine Preistafel zeigt an einer Tankstelle die Benzin- und Dieselpreise an.

Magdeburg - Der Preisschock an der Tankstelle infolge des Iran-Kriegs setzte sich in Sachsen-Anhalt auch am Dienstag fort. Diesel und Super E10 kosteten teilweise mehr als 1,90 Euro pro Liter. Von Montag auf Dienstag ging es laut ADAC nochmal um acht Cent (E10) beziehungsweise zehn Cent (Diesel) nach oben. Schon seit Freitag hatten die Preise einen ordentlichen Satz gemacht.