Die Zuckerrübe ist in Sachsen-Anhalt fest verwurzelt. Aber ihre Verarbeitung erzeugt viel CO2 und die Deutschen essen mehr Zucker, als gesund wäre. Wie die Zuckerfabrik in Klein Wanzleben sich auf die Zukunft vorbereitet.

Klein Wanzleben - Laster an Laster reiht sich an der Einfahrt zur Zuckerfabrik in Klein Wanzleben. Es ist November und die Rübenkampagne ist in vollem Gange. Wie jeden Herbst seit fast 200 Jahren bringen die Bauern der Börde ihre Rüben in die Fabrik, wo aus den von der Erde dunklen Früchten das wird, wonach der Gaumen lechzt: feiner, weißer Zucker.