„Unglaublicher Zugewinn“ Sachsen-Anhalt holt Azubis aus Vietnam - Unternehmer sind voll des Lobes
Hundert junge Menschen aus Vietnam fangen in diesem Jahr eine Ausbildung in Sachsen-Anhalt an. Unternehmern zufolge haben sie vielen deutschen Bewerbern etwas Entscheidendes voraus.
03.10.2025, 12:34
Magdeburg - Es gibt einige Dinge in Deutschland, an die hat Toan Do sich noch nicht so ganz gewöhnt. Das Wetter zum Beispiel sei „zu kalt“, sagt der 20-Jährige aus Quang Ninh im nördlichen Vietnam. Dort herrscht subtropisches Klima. Und auch, dass in Deutschland rohes Fleisch – Mett – gegessen wird, irritiert ihn.