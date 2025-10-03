Hundert junge Menschen aus Vietnam fangen in diesem Jahr eine Ausbildung in Sachsen-Anhalt an. Unternehmern zufolge haben sie vielen deutschen Bewerbern etwas Entscheidendes voraus.

Sachsen-Anhalt holt Azubis aus Vietnam - Unternehmer sind voll des Lobes

Beim Unternehmen L&W Elektro- und Datentechnik aus Magdeburg machen drei Vietnamesen Huy Long Gia Vo, Song Toan Do und Hong Hai Phan (von links) eine Ausbildung zum Elektroniker. Carola Laube und Matthias Wölfer begleiten sie dabei.

Magdeburg - Es gibt einige Dinge in Deutschland, an die hat Toan Do sich noch nicht so ganz gewöhnt. Das Wetter zum Beispiel sei „zu kalt“, sagt der 20-Jährige aus Quang Ninh im nördlichen Vietnam. Dort herrscht subtropisches Klima. Und auch, dass in Deutschland rohes Fleisch – Mett – gegessen wird, irritiert ihn.