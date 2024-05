In Sachsen-Anhalt nimmt die Vorliebe fürs Bezahlen per Karten zu. Es gibt zudem immer mehr Geschäfte, die kein Bargeld akzeptieren. Warum das Bargeld immer mehr aus der Mode kommt.

Bargeld verliert an Boden: Sachsen-Anhalts Geschäfte setzen auf Kartenzahlung

Die Menschen in Sachsen-Anhalt greifen immer seltener zu Bargeld. Immer mehr Geschäfte erlauben nur noch Kartenzahlung. Das schützt unter anderem vor Falschgeld.

Magdeburg. - In der Gastronomie heißt es vielerorts in Sachsen-Anhalt zwar immer noch: Nur Bares ist Wahres. Das Hotel und Restaurant „Villa Lilo“ in Haldensleben hingegen hat seit Februar ein Experiment gewagt und nur noch Kartenzahlung akzeptiert.