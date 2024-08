„Schlag ins Gesicht“: Wirtschaft in Sachsen-Anhalt empört über A 14-Verzögerung

Osterburg - Wirtschaftsvertreter aus Sachsen-Anhalt sind empört, dass sich die Fertigstellung der A 14 voraussichtlich um weitere drei bis vier Jahre verzögert. „Das ist ein Schlag ins Gesicht“, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Klaus Olbricht, beim Wirtschaftsforum Altmark in Zichtau.

Die Volksstimme hatte berichtet, dass der Abschnitt zwischen Osterburg und Seehausen nicht wie geplant 2028, sondern erst Anfang der 30er Jahre fertig werden soll. „Wir warten seit fast 40 Jahren auf die Autobahn. Die Leute leiden darunter“, meinte Olbricht.

Er wandte sich an Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP): „Wenn wir keine Leute haben, die die Autobahn bauen, müssen wir in China Bauarbeiter holen. Die bauen die Autobahn in einem halben Jahr.“ Die Ministerin verwies auf den Bund. Für den Bau ist das bundeseigene Unternehmen Deges zuständig. Auch zwei Jahre nach Genehmigung gibt es keinen Termin für den Baustart für den Abschnitt zwischen Osterburg und Seehausen.