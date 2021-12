Schokolade für fast 30 Millionen nach Sachsen-Anhalt importiert

Halle (Saale)/ Dpa/ DUR - Nach Sachsen-Anhalt ist in den ersten neun Monaten 2021 Schokolade im Wert von knapp 30 Millionen Euro importiert worden. Dazu zählten auch weiße Schokoladen oder Pralinen, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte.

Wichtigstes Lieferland von gefüllter Schokolade und Schokoladenerzeugnisse war Belgien mit einem Volumen von rund 11 Millionen Euro. Schokoladentafeln kamen zwischen Januar und September überwiegend aus Polen.