Die Stimmung der Unternehmen in Sachsen-Anhalt bleibt schlecht. Wie die Wirtschaft auf den Koalitionsvertrag, die Ministerriege von Friedrich Merz und Robert Habecks Vermächtnis blickt.

So bewertet Sachsen-Anhalts Wirtschaft die neue Regierung und Ex-Minister Habeck

Der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck 2024 bei einem Besuch der Industrie- und Handelskammer in Magdeburg.

Magdeburg - Die Unternehmen im nördlichen Sachsen-Anhalt bewerten ihre Lage so schlecht wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg. Dabei ist ein wichtiger Punkt in der Umfrage noch gar nicht abgebildet.